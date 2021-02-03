В Киеве мужчина проводил отстрел "подозрительных лиц" с балкона

Мужчина заявил полицейским, что у него под окнами "постоянно ходят подозрительные лица" и он начал их отстрел.

В Киеве полиция задержала мужчину, который стрелял по людям с балкона из травматического пистолета. Свои действия мужчина объяснил тем, что у него под окнами ходят подозрительные лица. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс служба Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. К правоохранителям обратилась напуганная прохожая, которая сообщила, что из дома на улице Соломенской раздаются выстрелы. На место прибыл экипаж патрульных, они опросили заявителя и жителей и вычислили квартиру вероятного стрелка.

Дверь открыл мужчина, который на вопрос инспекторов ответил, что его родственник владеет травматическим оружием. Он позволил патрульным зайти в помещение и пообщаться с ним. Тот, в свою очередь, не отрицал, что стрелял с балкона несколько раз по людям на улице. Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами "постоянно ходят подозрительные лица".

По требованию патрульных стрелок дал осмотреть оружие патроны к нему.

Патрульные задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу для изъятия пистолета и предоставления правовой квалификации действий мужчины. Позже инспекторы нашли во дворе предмет, похожий на стреляную гильзу.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева мужчина стрелял из окна по прохожим. Еопам пришлось выламывать дверь к нему.

Перед этим в Кривом Роге мужчина расстрелял двоих людей и выбросился из окна.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet