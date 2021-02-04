Под Радой в Киеве митингуют против COVID-вакцинации
У стен ВР в Киеве 4 февраля украинцы устроили протест против вакцинации от COVID-19.
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Об этом сообщил Телеграм-канал PavlovskyNews, показав фото с места событий.
Уточняется, что Рада должна рассмотреть законопроект №4142, которым предусмотрена массовая вакцинация населения от коронавируса. Украинцы, пришедшие к парламенту, считают, что это принудительная мера и призывают ее отменить.
Люди принесли плакаты с надписями: Остановите геноцид украинского народа, Принуждение к медицинскому вмешательству – преступление. Перед тем глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий предложил убрать из проекта закона раздел о вакцинации.
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Политик отметил, что некоторые нормы вызвали дискуссии в обществе. Также Радуцкий уточнил, что процесс вакцинации уже прописан в законе О защите населения от инфекционных болезней от 2000 года.
Добавим, что законопроект №4142, в частности, содержит возможность не соглашаться родителям на прививки детей. В таком случае взрослые должны предоставить письменный отказ от вакцинации.
Напомним, ранее мы писали, что полиция взяла под усиленную охрану центр Киева.
ps....ботам бимбу Врота