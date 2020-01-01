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За сутки в Киеве выросло количество СOVID-госпитализаций

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Случаев заболевания коронавирусом за день тоже стало больше.
Обнародована новая статистика заболеваемости коронавирусом
Обнародована новая статистика заболеваемости коронавирусом
t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве за минувшие сутки, к утру 4 февраля, зафиксировано 342 новых случая заболевания СOVID-19.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Это больше, чем сутками ранее, когда в Киеве было выявлено 330 новых пациентов. Также выросло количество госпитализированных больных - было 32, стало 40.

Больше всего заражений за сутки произошло в Дарницком районе – 114, в Днепровском – 65, в Деснянском – 45. В частности, в течение последних 24 часов инфицировалось:

  • 197 женщин, возрастом от 18 до 93 лет;
  • 133 мужчины, возрастом от 21 до 85 лет;
  • 7 девочек, возрастом от 2 до 16 лет;
  • 5 мальчиков, возрастом от 7 до 17 лет.

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С начала эпидемии в Киеве заболело коронавирусом 129 506 человек. При этом за все время пандемии выздоровело 75 972 киевлянина, из них за последние сутки – 2457. Еще 2404 жителя столицы умерло от осложнений, за сутки – 12.

Напомним, ранее мы писали, что в Хмельницкой области произошла вспышка COVID-19.

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Теги: Киев, столица, коронавирус, инфекция, заболеваемость
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