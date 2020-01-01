В Киеве горело студенческое общежитие: Фото
Инцидент произошел в Днепровском районе Киева. Там на ул. Сулеймана Стальского, 28 горело 9-этажное здание студенческого общежития.
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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС, показав фото.
Уточняется, что спасателям поступил сигнал о том, что из окна общежития валит дым. Было установлено, что возгорание началось в комнате на 1 этаже.
Чтобы попасть внутрь, бойцы спасательной службы срезали бензорезом решетки на окнах. Пожар был ликвидирован, пострадавших и погибших нет.
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На месте работало 15 спасателей и 4 единицы техники. Причина ЧП и размер ущерба выясняются оперативниками. СМИ пишут, что общежитие принадлежит педуниверситету им. Драгоманова.
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