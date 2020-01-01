Убил подругу и голым выпрыгнул в окно: В Киеве судят немца

Скрыть убийство мужчина пытался путем поджога.

Киевские следователи направили в суд обвинительный акт в отношении иностранца, который убил знакомую киевлянку, поджег квартиру, а после выпрыгнул из окна. Как сообщает пресс-служба полиции, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Инцидент произошел в июне прошлого года на улице Михайловской в ​​Шевченковском районе столицы. Тогда в киевскую полицию поступило сообщение о том, что на балконе третьего этажа сидит человек, а из помещения квартиры идет дым.

Как рассказал следователь Шевченковского управления полиции Виталий Журба, в ходе досудебного расследования установлено, что между мужчиной и женщиной возник конфликт, после чего злоумышленник задушил ее, поджег квартиру, а после сам спрыгнул с балкона.

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“42-летний иностранец после совершения тяжкого преступления решил поджечь квартиру, чем пытался скрыть следы правонарушения. Поскольку данное помещение он арендовал, поэтому нанес хозяйке квартиры материальный ущерб в сумме более 200 000 гривен. Мы объявили правонарушителю о подозрении в совершении умышленного убийства и умышленного повреждения имущества. Шевченковский районный суд столицы избрал ему меру пресечения - содержание под стражей“, - рассказал Журба.

Следователи Шевченковского управления полиции завершили досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее, обвиняемый является гражданином Германии. Убийство произошло 14 июня. Тогда голый мужчины спрыгнул с балкона квартиры, где был пожар. После ликвидации возгорания в квартире нашли труп женщины.