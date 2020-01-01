Задержанный в Киеве согласился слезть с окна отделения полиции
Мужчина согласился слезть с подоконника после того, как ему пообещали провести служебное расследование.
Угрожавший спрыгнуть с третьего этажа киевского отделения полиции задержанный в ходе акции у телеканала НАШ согласился слезть с подоконника.
Отказаться от своей угрозы он согласился после того, как правоохранители пообещали, что проведут служебное расследование.
Представитель полиции заявил, что на время расследования будет отстранен начальник Шевченковского управления полиции и начальник превенции того же управления.
Напомним, после столкновений с силовиками возле здания телеканала НАШ были задержаны четыре человека.
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