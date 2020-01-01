Столкновения у телеканала: полиция Киева открыла два уголовных дела

Задержанных обвиняют в сопротивлении правоохранителям и воспрепятствовании деятельности журналистов.

Всего правоохранители задержали четырех человек Укринформ

Столичные правоохранители открыли два уголовных производства после столкновений, что произошли днем у офиса телеканала НАШ. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что одному задержанному инкриминируют сопротивление правоохранителям (ст. 342 УК), а другому - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК).

В отношении еще двух лиц, доставленных в отделение полиции, составлены админпротоколы.

Напомним, ранее один из задержанных участников акции у телеканала грозился выброситься из окна третьего этажа полицейского отделения. Мужчина требовал закрытия телеканала НАШ и приезда на место Арсена Авакова.

Однако после того, как правоохранители пообещали, что проведут служебное расследование, задержанный слез с подоконника.

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