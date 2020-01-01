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В Киеве у школьницы на руке взорвались смарт-часы - СМИ

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Девочка лежит под капельницами в больнице, ей предстоит операция, сообщили соцсети со ссылкой на мать потерпевшей.
Девочку доставили в ожоговый центр
Девочку доставили в ожоговый центр
Постфактум

В ученицы младших классов одной из школ Днепровского района Киева по пути на учебу на руке взорвались детские смарт-часы. Об этом в четверг, 4 февраля, информирует телеканал Киев.Newsroom.

Указано, что инцидент произошел утром. Девочку доставили в ожоговый центр столицы.

Как сообщили соцсети со ссылкой на слова матери, девочка находится под капельницами - ее готовят к операции.

Напомним, в Казахстане 14-летняя школьница погибла из-за взрыва смартфона. Девушка оставила гаджет заряжаться, а сама уснула. Ближе к утру батарея смартфона взорвалась.

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Теги: Киев, взрыв, школьники, ожоги, гаджет, ученики, смарт-часы, гаджеты
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Источник: korrespondent.net

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