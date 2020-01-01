В Киеве ФОПы пошли просить маму Гетманцева забрать сына из ВР

Предприниматели отправились с протестом к офису. Показаны фото и видео.

ФОПы 5 февраля продолжили бессрочную акцию протеста против решений власти. В этот раз они с Майдана пошли на работу к маме главы финансово-налогового комитета Верховной Рады, слуги Даниила Гетманцева.

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Об этом сообщил PavlovskyNews, показав фото и видео с места.

Митингующие заявили, что намерены встретиться с депутатом Еленой Гетманцевой. Для этого отправились на ул. Большую Васильковскую, где собрались ждать ее приезда. Люди говорят, что попросят у нее забрать сына из Рады и заняться его перевоспитанием.

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Также участники акции предлагают семье Гетманцева купить путевку на Занзибар. Накануне нардеп упомянул эту страну, ставя ее в пример из-за введения РРО.

Как известно, ФОПы, в частности, выступают против кассовых аппаратов. В свою очередь, Гетманцев считает, что их использование защитит права потребителей.

ФОПы пошли к маме Гетманцева 0:00 / 01:02

t.me/pavlovskynews

Напомним, ранее мы писали, что ФОПы ходили к Офису президента.

