В Киеве стало меньше больных и летальных случаев из-за СOVID

Выздоровело за сутки почти в 6 раз больше, чем заразилось.

В Киеве проводится больше тестирований, чем в других городах Украины t.me/vitaliy_klitschko

К утру 5 февраля в Киеве зафиксировали 321 случай заболевания коронавирусом.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Это меньше, чем сутками ранее, когда СOVID-19 заразилось 342 киевлянина. Также зафиксировано меньше летальных случаев от осложнений коронавируса - 10 против 12 в день накануне. Выздоровел 1841 пациент.

Больше всего инфицированных было выявлено в Днепровском районе – 80. В Деснянском районе за сутки заболело 75 человек, в Дарницком – 56. Госпитализировали 32 пациента.

В частности, заразилось:

180 женщин, возрастом от 18 до 85 лет;

134 мужчины, возрастом от 18 до 87 лет;

6 девочек, возрастом от 1 до 17 лет;

1 мальчик, возрастом 11 лет.

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В целом с начала эпидемии заболело коронавирусом 129 827 жителя столицы. За весь период пандемии 77 813 киевлянина побороло болезнь. В целом было зафиксировано 2414 летальных случая.

Также сообщается, что Киев остается лидером Украины по количеству тестирований на коронавирус. На 100 тысяч населения проводится свыше 255 тестов.

Напомним, ранее мы также писали, что несколько стран ЕС перепродадут Украине излишки COVID-вакцин.

