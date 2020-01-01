В Киеве на Подоле образовался горячий подземный гейзер

Показано видео с места происшествия.

Инцидент произошел в Подольском районе Киева. Там прорвало трубу.

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Об этом сообщается в программе Киев.Newsroom” на телеканале “Киев”. Также в сети опубликовано видео с места происшествия.

Уточняется, что ЧП случилось на улице Белицкой. Из-под земли била горячая вода. Она заливала проезжую часть, по которой двигались машины.

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По данным коммунальщиков, авария произошла из-за старых изношенных труб. Их, по словам сотрудников ЖКХ, давно было нужно менять.

Коммунальные работники уже устранили течь. От большого напора вода провалилось асфальтовое покрытие.

Место аварии оградили, аварийщики собрались раскапывать трубу. В близлежащих домах пока отключили воду. Обещают подать воду в краны в скором времени.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве у школьницы на руке взорвались смарт-часы.

