Авария случилась, когда водитель трактора выезжал с придомовой территории.

В Киеве трактор протаранил авто полиции. Очевидцы засняли последствия ДТП на видео. О происшествии передает Telegram-канал “Киев Оперативный”.

Читай также: Не хотела жить: На Закарпатье женщина бросилась под ВАЗ

В сообщении указывается, что авария произошла на улице Дегтяревской. По предварительным данным, трактор выезжал с придомовой территории. Во время движения водитель не заметил автомобиль правоохранителей и допустил с ним столкновение.

Согласно опубликованной информации, в результате аварии никто не пострадал.

Читай также: Под Запорожьем женщина сбила на “зебре“ троих солдат

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный водитель устроил ДТП с микроавтобусом. В результате пострадали два ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из них находится в тяжелом состоянии.