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В Киеве трактор протаранил авто полиции

Комментариев: 2
Авария случилась, когда водитель трактора выезжал с придомовой территории.
В Киеве трактор протаранил авто полиции
В Киеве трактор протаранил авто полиции
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

В Киеве трактор протаранил авто полиции. Очевидцы засняли последствия ДТП на видео. О происшествии передает Telegram-канал “Киев Оперативный”.  

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В сообщении указывается, что авария произошла на улице Дегтяревской. По предварительным данным, трактор выезжал с придомовой территории. Во время движения водитель не заметил автомобиль правоохранителей и допустил с ним столкновение.  

Согласно опубликованной информации, в результате аварии никто не пострадал.  

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Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный водитель устроил ДТП с микроавтобусом. В результате пострадали два ребенка, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из них находится в тяжелом состоянии.  

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Теги: ДТП, авария, Киев, трактор, полиция, автомобиль
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 15:09
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Еще не было шуток о том, что он хотел мусор убрать?
WTF2wtf    05.02.2021, 14:32
Оценка:  +6
WTF2wtf
Ну а теперь рассказывай,
как обгонял, как подрезал ... )))
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