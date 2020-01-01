Обвиняемому грозит до 15 лет тюремного заключения.

В Киеве мужчина зарезал жену и пытался сбежать Нацполиция / Facebook

В Киеве мужчина зарезал жену и попытался сбежать. Полиция нашла его за несколько минут. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.

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В сообщении указывается, что мужчина совершил убийство во время ссоры с женой. Он ударил ее ножом и скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте.

“После совершения преступления злоумышленник скрылся, но в течении нескольких минут полицейские разыскали его и задержали”, - отметили в полиции.

Фото с места преступления Нацполиция / Facebook

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По данным следствия, подозреваемым является 49-летней уроженец Харьковской области. К уголовной ответственности он ранее не привлекался.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье “умышленное убийство”. Мужчине угрожает тюремное заключение на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве трактор протаранил авто полиции.