В Киеве мужчина зарезал жену и пытался сбежать
В Киеве мужчина зарезал жену и попытался сбежать. Полиция нашла его за несколько минут. Подробности передает пресс-служба правоохранителей.
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В сообщении указывается, что мужчина совершил убийство во время ссоры с женой. Он ударил ее ножом и скрылся. От полученных травм женщина скончалась на месте.
“После совершения преступления злоумышленник скрылся, но в течении нескольких минут полицейские разыскали его и задержали”, - отметили в полиции.
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По данным следствия, подозреваемым является 49-летней уроженец Харьковской области. К уголовной ответственности он ранее не привлекался.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье “умышленное убийство”. Мужчине угрожает тюремное заключение на срок до 15 лет.
Ранее сообщалось, что в Киеве трактор протаранил авто полиции.