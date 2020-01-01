В квартире, несмотря на такую маленькую квадратуру, уместились даже стиральная машина, душ, холодильник и прочие атрибуты обычной квартиры.

В столице продают квартиру без окон Unsplash

В Киеве на продажу выставили самую маленькую квартиру в городе, общий метраж которой составляет всего шесть квадратных метров. Окон в помещении нет, зато есть унитаз - напольный. Такое жилище выставлено на продажу, на одной из торговых площадок, пишет Киев сейчас.

Квартира находится на улице Яворницкого, что в Святошинском районе (микрорайон Беличи).

В описании говорится, что это "цокольное помещение свободного предназначения, переделанное в отдельную маленькую квартиру".

"Общая площадь шесть квадратных метров. Все свое, бойлер, плита для приготовления пищи, холодильник, батарея, стиральная машина, душ, туалет. Диван, шкаф", - говорится в объявлении.

Окон в квартире нет. Унитаз есть, но удобства - напольные.

Минижилище можно приобрести за девять тысяч долларов (около 250 тысяч грн).

Cмотрите фотогалерею: В Киеве на продажу выставили самую маленькую квартиру

Ранее сообщалось, что ипотека для украинцев стала более доступной. Минувшей осенью средняя ставка по ипотечным кредитам опустилась ниже 13% годовых.

Также сообщалось, что в Украине подорожала аренда квартир. Средняя плата за аренду однокомнатной квартиры выросла на 5,5% и теперь составляет 3 903 гривен.

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