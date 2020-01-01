В Киеве из-за подозрительного предмета перекрыли улицу
В Киеве на улице Сечевых Стрельцов, 17 правоохранители обнаружили подозрительный предмет, из-за чего перекрыли движение. Об этом утром в субботу, 17 февраля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
"Патрульные вызвали на место специалистов и охраняют место происшествия для безопасности граждан", - отмечается в сообщении.
О том, что из себя представляет "подозрительный предмет" не сообщается.
Напомним, минувшим летом по Киеву прокотилась волна "подозрительных находок". В течение нескольких дней обнаруживали "подозрительные предметы", однако они оказывались обычными вещами, забытыми людьми. А незадолго до этого у входа на станцию метро Шулявская прогремел взрыв.
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