В Киеве из-за подозрительного предмета перекрыли улицу

Полиция получила сообщение о выявлении подозрительного предмета и перекрыла улицу Сечевых Стрельцов.

В Киеве на улице Сечевых Стрельцов, 17 правоохранители обнаружили подозрительный предмет, из-за чего перекрыли движение. Об этом утром в субботу, 17 февраля, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Патрульные вызвали на место специалистов и охраняют место происшествия для безопасности граждан", - отмечается в сообщении.

О том, что из себя представляет "подозрительный предмет" не сообщается.

Напомним, минувшим летом по Киеву прокотилась волна "подозрительных находок". В течение нескольких дней обнаруживали "подозрительные предметы", однако они оказывались обычными вещами, забытыми людьми. А незадолго до этого у входа на станцию метро Шулявская прогремел взрыв.

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