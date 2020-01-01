Коронавирус в Киеве: Заболело больше 130 тысяч человек

В Киеве более 2400 человек умерли от последствий коронавируса.

За сутки в городе еще 200 случаев заражения Кличко / Телеграм

В столице обнаружили за минувшие сутки 212 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

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“212 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 12 человек. Всего за период пандемии в городе 2426 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 130 039“, - сообщил Виталий Кличко.

Заболели 124 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, 81 мужчина в возрасте от 19 до 85 лет, 2 девушки по 17 лет и 5 мальчиков от 7 до 14 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 1328 человек. В целом коронавирус преодолел 79 141 киевлянин.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 54, в Дарницком - 48 и в Деснянском районе - 40 случаев“, - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине снижается суточный прирост COVID-19. Число заболевших коронавирусом украинцев почти в два раза меньше количества выздоровевших.