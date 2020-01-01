В Киеве на треть сократилась заболеваемость COVID

В столице за минувшие сутки выявили 212 новых случаев заражения, в кто время как днем ранее их было 321.

За минувшие сутки в Киеве были зафиксированы 212 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"+212 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 130039)", - написал Кличко.

Среди новых больных COVID-19 - 124 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, 81 мужчина в возрасте от 19 до 85 лет, две девушки по 17 лет и пять мальчиков от 7 до 14 лет.

По информации мэра, за минувшие сутки зафиксированы 12 летальных случаев от вируса (всего 2426). Госпитализированы 27 пациентов.

В то же время за сутки 1328 человек преодолели коронавирус (всего 79141).

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Днепровском (54), Дарницком (48) и в Деснянском (40) районах.

Напомним, накануне сообщалось о 321 случае коронавируса в Киеве, десять человек скончались.

Как сообщалось, Украине за минувшие сутки, 5 февраля, зафиксировали 4310 новых случаев COVID-19, летальных случаев - 129.

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