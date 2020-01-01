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Киев закрывают для грузовиков, владельцам легковушек тоже пригрозили

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Чтобы фуры не мешали бороться со снегом, им запретят въезд. Легковушки тоже могут эвакуировать с улиц .
Фуры выгонят за окружную
Фуры выгонят за окружную
facebook.com/MNS.GOV.UA

В Киеве в течение 8-9 февраля ограничат въезд крупногабаритного транспорта в город. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, отмечая значительное ухудшение погоды.

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“8 февраля в Киеве ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица. Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16 мороза, днем ​​7-10 мороза“, – говорится в сообщении.

Чиновники добавили, что ограничения транспорта позволят минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Также в КГГА предупредили, что авто, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.

Напомним, украинцев предупредили о резком ухудшении погоды. В ближайшие дни прогнозируют метели, снежные заносы и сильные морозы. Объявлен первый уровень опасности.

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Теги: погода, снег, Киев, КГГА, грузовик
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