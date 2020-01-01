В Киеве задержали мужчину с дроном возле Института ядерных исследований

Начальник караула прапорщик Александр Грудненко обнаружил гражданина, который снимал охраняемый объект.

В Киеве правоохранители пресекли попытку несанкционированного видеосъемки на территории Института ядерных исследований НАН Украины. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в субботу, 6 февраля.

Указано, что во время несения службы военнослужащими 22-й бригады НГУ по охране института начальник караула прапорщик Александр Грудненко обнаружил гражданина, который проводил несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта с использованием квадрокоптера.

Неизвестного задержали и позже передали наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: НГУ

Напомним, в январе возле Южно-Украинской АЭС незаконно летал дрон. Тогда силовики задержали "блогеров", которые вели незаконную съемку.

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