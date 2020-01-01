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В Киеве задержали мужчину с дроном возле Института ядерных исследований

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Начальник караула прапорщик Александр Грудненко обнаружил гражданина, который снимал охраняемый объект.
Неизвестного задержали и передали наряду полиции
Неизвестного задержали и передали наряду полиции
Нацгвардия Украины

В Киеве правоохранители пресекли попытку несанкционированного видеосъемки на территории Института ядерных исследований НАН Украины. Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в субботу, 6 февраля.

Указано, что во время несения службы военнослужащими 22-й бригады НГУ по охране института начальник караула прапорщик Александр Грудненко обнаружил гражданина, который проводил несанкционированную видеосъемку охраняемого объекта с использованием квадрокоптера.

Неизвестного задержали и позже передали наряду полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото: НГУ 
 

Напомним, в январе возле Южно-Украинской АЭС незаконно летал дрон. Тогда силовики задержали "блогеров", которые вели незаконную съемку.

Под Одессой поймали владельца беспилотника, летавшего над воинской частью

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Теги: Киев, БПЛА, беспилотник, съемки, видеосъемка, дрон, Национальная гвардия, Нацгвардия
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Источник: korrespondent.net

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