Акции возле офисов телеканалов планировали активисты Правого сектора и организации Братство.

В Киеве возле телеканалов Интер и НАШ проходят акции протеста. Правоохранители обеспечивают правопорядок возле зданий телеканалов, сообщает столичная полиция в субботу, 6 февраля.

"Публичный порядок и безопасность в местах проведения мероприятий охраняют работники структурных подразделений столичной полиции и Национальной гвардии Украины. Сегодня у телеканалов на улице Жилянской и на улице Дмитриевской собралась группа граждан для проведения акции. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок для недопущения любых правонарушений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас ситуация возле телеканалов спокойная, блокирование их работы не происходит.

В то же время правоохранители призывают граждан не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения в общественных местах, а также способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

По информации киевской городской ячейки Правого сектора, в субботу на вечер запланирована акция возле телеканала НАШ. А лидер организации Братство Дмитрий Корчинский сообщил о проведении акции возле главного офиса телеканала Интер.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве пикетируют телеканалы Интер и НАШ

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

А уже через день в Киеве возле здания телеканала НАШ произошли стычки полиции с активистами.

Также стало известо, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания попросил суд лишить лицензии телеканал НАШ. Этот телеканал получил много предупреждений из-за нарушений стандартов журналистики, пояснила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк.

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