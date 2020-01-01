В Киеве отец четырех детей пытался спрыгнуть с 14 этажа
В квартире, где он проживал, патрульные обнаружили четверо малолетних детей без присмотра.
В Киеве патрульные спасли мужчину, который решил покончить с собой, оставив дома четверо малолетних детей. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает пресс-служба столичных патрульных.
Сообщается, что инцидент произошел на днях на улице Кадетский Гай.
"Соседи рассказали, что слышали крики из квартиры еще от ночи, но обратились в полицию только в 5 часов утра. Когда патрульные приехали на место инцидента, мужчина уже стоял за балконом и кричал, что прыгнет вниз", - говорится в сообщении.
Патрульным во время общения он сказал, что "чувствует подобное впервые". Мужчина представился Алексеем. Задержать его удалось с применением наручников и физической силы, поскольку на контакт он не шел.
В квартире, где проживал мужчина, было четверо малолетних детей без присмотра. К счастью, они вели себя спокойно.
Патрульные вызвали на место происшествия экипаж по противодействию домашнему насилию и службу по делам детей. Мужчину госпитализировали в специализированное учреждение. Детей осмотрели врачи.
Ранее сообщалось, что патрульные полицейские в Киеве спасли от суицида женщину. Также, киевские патрульные в Дарницком районе Киева спасли мужчину от самоубийства.
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