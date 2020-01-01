В Киеве уже выявили более 134 тысяч случаев COVID

Продолжают болеть более 45 тысяч киевлян.

В Киеве за прошедшие сутки, 10 февраля, подтвердили 297 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. В столице уже выявлено 134 864 случая СOVID-19.

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Среди заразившихся вчера: 157 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 123 мужчины в возрасте от 22 до 94 лет, а также 13 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+66), Деснянском (+54) и Днепровском (+43) районах.

Состояние здоровья 53 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

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С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 130 864 случая коронавируса. Выздоровели 82 684 человек (1 295 – за минувшие сутки), а 24 73 – умерли (15 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 45 707 человека.

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 10 февраля 2021 года было подтверждено 1 092 376 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 092 376 человек, а 23 934 – умерли.