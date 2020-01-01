В Киеве девочку-подростка с лестницей снимали с тонкого льда

Школьницу удалось удачно вытащить на берег.

Прежде чем ступать на лед, надо понять, достаточно ли он крепкий. Фото иллюстративное depositphotos.com

Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Там на проспекте Героев Сталинграда на тонком льду на Днепре заметили девочку.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС столицы.

Оказалось, 14-летняя школьница зашла на замерзшую реку, а обратно дойти сама не могла. Лед трещал под ногами, и она рисковала провалиться.

На место отправились бойцы аварийно-спасательного отряда спецназначения. Спасатели установили, что девочка-подросток находится в 4 метрах от берега.

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Киевлянку транспортировали на сушу с помощью выдвижной лестницы и веревки. На берегу ее передали врачам скорой помощи.

Спасатели призывают убедиться в том, что лед достаточно толстый, прежде чем на него выходить.

Напомним, ранее мы писали, что на Запорожье рыбак утонул, провалившись под лед на реке.

