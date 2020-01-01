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В Киеве девочку-подростка с лестницей снимали с тонкого льда

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Школьницу удалось удачно вытащить на берег.
Прежде чем ступать на лед, надо понять, достаточно ли он крепкий. Фото иллюстративное
Прежде чем ступать на лед, надо понять, достаточно ли он крепкий. Фото иллюстративное
depositphotos.com

Инцидент произошел в Оболонском районе Киева. Там на проспекте Героев Сталинграда на тонком льду на Днепре заметили девочку.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС столицы.

Оказалось, 14-летняя школьница зашла на замерзшую реку, а обратно дойти сама не могла. Лед трещал под ногами, и она рисковала провалиться.

На место отправились бойцы аварийно-спасательного отряда спецназначения. Спасатели установили, что девочка-подросток находится в 4 метрах от берега.

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Киевлянку транспортировали на сушу с помощью выдвижной лестницы и веревки. На берегу ее передали врачам скорой помощи.

Спасатели призывают убедиться в том, что лед достаточно толстый, прежде чем на него выходить.

Напомним, ранее мы писали, что на Запорожье рыбак утонул, провалившись под лед на реке.

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Теги: ГСЧС, Киев, столица, лед, Днепр
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