В Киеве приспустят главный флаг Украины: Почему
Киев, по прогнозам синоптиков, может накрыть новый снежный циклон. В связи с этим главный флаг Украины 11 февраля решено приспустить.
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Об этом сообщил замглавы Киевской горадминистрации Вячеслав Непоп, передает Вечерний Киев.
По словам чиновника, такую рекомендацию дали эксперты.
В Киеве ухудшаются погодные условия, поэтому по совету специалистов сегодня мы приспускаем наш главный стяг, - отметил Непоп.
Замглавы КГГА добавил, что поднять полотнище планируют, когда циклон начнет отступать. Это, согласно прогнозам синоптиков, будет не раньше субботы, 13 февраля.
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Отметим, что флаг уже приспускали несколько дней назад, 8 февраля – тоже из-за непогоды. Снимать его полностью нет смысла. А если приспустить на 10 метров, это поможет сохранить флаг целым в штормовой ветер. По прогнозам, порывы ветра в эти дни могут достигнуть 50-55 км/час.
Отметим, что главный флаг установлен в столице на склонах у монумента Родина-Мать. Также добавим, что флагшток в Киеве является самым большим в стране. Его высота – около 90 метров, вес – 32 тонны, площадь полотна – 16х24 м.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве продолжают действовать ограничения на некоторых автодорогах.