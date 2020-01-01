В Киеве приспустят главный флаг Украины: Почему

Решение было принято в связи с надвигающимся ухудшением погоды.

Киев, по прогнозам синоптиков, может накрыть новый снежный циклон. В связи с этим главный флаг Украины 11 февраля решено приспустить.

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Об этом сообщил замглавы Киевской горадминистрации Вячеслав Непоп, передает Вечерний Киев.

По словам чиновника, такую рекомендацию дали эксперты.

В Киеве ухудшаются погодные условия, поэтому по совету специалистов сегодня мы приспускаем наш главный стяг, - отметил Непоп.

Замглавы КГГА добавил, что поднять полотнище планируют, когда циклон начнет отступать. Это, согласно прогнозам синоптиков, будет не раньше субботы, 13 февраля.

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Отметим, что флаг уже приспускали несколько дней назад, 8 февраля – тоже из-за непогоды. Снимать его полностью нет смысла. А если приспустить на 10 метров, это поможет сохранить флаг целым в штормовой ветер. По прогнозам, порывы ветра в эти дни могут достигнуть 50-55 км/час.

Отметим, что главный флаг установлен в столице на склонах у монумента Родина-Мать. Также добавим, что флагшток в Киеве является самым большим в стране. Его высота – около 90 метров, вес – 32 тонны, площадь полотна – 16х24 м.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве продолжают действовать ограничения на некоторых автодорогах.

