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В Киеве провалилась дорога, движение затруднено

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На проезжей части улицы Петропавловской в столице произошло проваливание асфальта, образовалась большая яма.

В Киеве на проезжей части улицы Петропавловской провалился асфальт. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

"На улице Петропавловской провалился асфальт. Движение ограничено", - говорится в сообщении.

В соцсетях опубликовали видео инцидента, снятое очевидцами.

Ранее в сети был опубликован видеоролик, как в Конотопе коммунальные службы укладывают дорожный асфальт прямо в лужи.

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Теги: Киев, дороги, видео, авария, асфальт, провал асфальта
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Источник: korrespondent.net

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