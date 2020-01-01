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В Киеве задержали вербовщика моряков для перевозки нелегалов

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Часть завербованных украинцев была задержана Италии и Греции, где в настоящее время отбывает наказание.
Задержанный может выйти под залог более 680 тысяч гривен
Задержанный может выйти под залог более 680 тысяч гривен
Прокуратура АР Крым

В международном аэропорту Киев правоохранители задержали участника преступной группировки, занимавшейся вербовкой украинцев-моряков для работы в Турции по перевозке нелегальных мигрантов в страны ЕС. Об этом сообщает прокуратура Крыма и Севастополя в четверг, 11 февраля.

"Досудебным расследованием установлено, что начиная с 2015 года подозреваемый совместно с сообщниками подыскивал на материковой части Украины моряков, находившихся в тяжелом материальном положении. В дальнейшем через временно оккупированную территорию АР Крым морским путем моряков доставляли к берегам Турции, откуда они в качестве членов экипажей морских судов переправляли нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть таких завербованных украинцев в дальнейшем была задержана правоохранителями Италии и Греции, где в настоящее время отбывает наказание.

Ранее вербовщика уведомили о подозрении по статье о торговле людьми, совершенной организованной группой (ч.3 ст.149 УК Украины). А сегодня Голосеевский райсуд Киева применил к задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога более 680 тысяч гривен.

Ранее полиция разоблачила транснациональную преступную группировку торговцев людьми, которая за пять лет завербовала более 200 украинцев. Они должны были нелегально перемещать мигрантов из стран Юго-Западной Азии в страны Европы.

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Теги: Киев, нелегалы, моряки, украинцы, прокуратура, нелегальная миграция, аэропорт Киев, нелегальные мигранты, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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