В Киеве трамвай сошел с рельсов

В Киеве на площади Тараса Шевченко трамвай сошел с рельсов. Таким образом он едва не врезался в МАФы, что стояли рядом. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

В то же время подписчики сообщества считают, что такие трамваи нужны, чтобы сносить МАФы.

"Вечером на площади Тараса Шевченко трамвай пытался выполнить функцию "Благоустройства" и снести МАФы", - говорится в сообщении.

Также, подписчики предположили, что авария могла произойти из-за неубранного снега.

О пострадавших - не сообщается.

Напомним, в Волынской области спасатели вытащили из снежного затора школьный автобус.

Также, во Львове в центре города, 8 февраля, на ходу загорелся вагон трамвая. Пассажиры пытались его потушить с помощью снега.

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