1 540 киевлян за сутки выздоровели от COVID-19

Продолжают болеть более 44 тысяч жителей Киева.

В Киеве за прошедшие сутки, 11 февраля, выявили 348 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Выздоровели 1 540 киевлян.

Читай также: НАБУ расследует покупку Украиной COVID-вакцин

Среди заразившихся вчера: 190 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 140 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет, а также 18 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе (+74).

Состояние здоровья 54 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 131 547 случаев коронавируса. Выздоровели 84 847 человек (1 540 – за минувшие сутки), а 2 492 – умерли (8 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 44 208 человек.

Больше всего случаев заражений коронавирусом зарегистрировано в Дарницком районе (21 711), а меньше всего – в Шевченковском районе (9 372).

Читай также: 20% украинцев переболели COVID и получили иммунитет – исследование

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит две разные вакцины от коронавируса уже на следующей неделе. Это вакцина Pfizer в рамках инициативы COVAX и, возможно, вакцина AstraZeneca, которую купят за счет денег из государственного бюджета.