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В Киеве националисты протестуют против Московского проспекта

Комментариев: 11
Митингующие выступают против отмены решения назвать проспект именем Степана Бандеры. Показаны фото и видео.
В Киеве националисты требуют назвать именем Степана Бандеры Московский проспект
В Киеве националисты требуют назвать именем Степана Бандеры Московский проспект
t.me/pavlovskynews/

В Киеве устроили акцию протеста под стенами Окружного админсуда. Там собрались националисты, которые выступают против отмены переименования Московского проспекта.

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Об этом сообщает Єдність. Также издание показало фото с места, а Телеграм-канал PavlovskyNews выложил видео.

Ранее проспект предлагалось назвать именем Степана Бандеры. Киевский горсовет даже принял соответствующее решение, однако суд его отменил.

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Сообщается, что с постановлением суда не согласны активисты Нацкорпуса и представители других националистических организаций. Они возмущаются и требуют ликвидировать Окружной суд “за антигосударственные решения”.

На месте дежурят силовики, они выстроились у входа, чтобы никто не мог попасть в здание. Также на всякий случай приехала скорая.

Митинг против отмены переименования Московского проспект...
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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве протестуют у места проведения форума Зеленского.

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Теги: митинг, Бандера, суд, Киев, переименование
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Комментариев (11)
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СтальнаяКрыса    12.02.2021, 13:40
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
О мocкaльcка шваль поприползала, ну нічого, швидко прочимо цю нечість!
СтальнаяКрыса    12.02.2021, 13:27
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
За таке рішення окружний суд потрібно закидати пляшками з коктейльем молотова. А якщо ці продані судді прімуть рішення повернути назву "проспект Червоних козаків", то це теж потрібно?
СтальнаяКрыса    12.02.2021, 13:36
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Назва "Московський проспект", зявилася з за того що він вів до Московського мосту, який зараз перейменуванний на Північний мост. Як що дуже не подобается назва Степана Бандери, дайте назву Північний проспек.
Vixerunt    12.02.2021, 13:22
Оценка:  +2
Vixerunt
Да назовите его цветочно-днепровским и не парьте людям мозги. Понятно что московским он никогда не будет НО и дурдом устраивать с этим политивизмом не совсем понятно.
Путин-Xyйло    12.02.2021, 12:50
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Что любопытно, неудовольствие проявляют "организации" из Черкасс и Дымера! Какое их казалось бы дело до Киева?!
парень_Киев_27    12.02.2021, 12:43
Оценка:  +2
парень_Киев_27
Ох как у нациков и порохоботов подгорает.
Надеюсь это решение апеляция не отменит.
Путин-Xyйло    12.02.2021, 12:47
Оценка:  -4
Путин-Xyйло
Поцик, не мечтай!
парень_Киев_27    12.02.2021, 12:51
Оценка:  +5
парень_Киев_27
Узнаем скоро. А поклонникам бендеры можно купить его портрет и повесить над кроватью)
Путин-Xyйло    12.02.2021, 13:01
Оценка:  -2
Путин-Xyйло
У меня там рашик висит, свежий. Не твой родич, часом?
парень_Киев_27    12.02.2021, 13:25
Оценка:  +2
парень_Киев_27
Свежий рашик, о чем ты? Ты вообще здоров?
Операторська    12.02.2021, 12:24
Оценка:  -1
Операторська
і чим же цей окружний аргументував відміну рішення Київради ?
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