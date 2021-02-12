В Киеве националисты протестуют против Московского проспекта

Митингующие выступают против отмены решения назвать проспект именем Степана Бандеры. Показаны фото и видео.

В Киеве устроили акцию протеста под стенами Окружного админсуда. Там собрались националисты, которые выступают против отмены переименования Московского проспекта.

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Об этом сообщает Єдність. Также издание показало фото с места, а Телеграм-канал PavlovskyNews выложил видео.

Ранее проспект предлагалось назвать именем Степана Бандеры. Киевский горсовет даже принял соответствующее решение, однако суд его отменил.

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Сообщается, что с постановлением суда не согласны активисты Нацкорпуса и представители других националистических организаций. Они возмущаются и требуют ликвидировать Окружной суд “за антигосударственные решения”.

На месте дежурят силовики, они выстроились у входа, чтобы никто не мог попасть в здание. Также на всякий случай приехала скорая.

Митинг против отмены переименования Московского проспект... 0:00 / 00:13

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве протестуют у места проведения форума Зеленского.

