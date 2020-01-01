В Киеве мужчина взорвал себя гранатой на детской площадке

Полиция пока проверяет обстоятельства взрыва, в котором погиб человек. Соцсети пишут о самоубийстве.

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Соломенском районе, в результате которого погиб мужчина. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

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“Сегодня около 15:00 в полицию Киева поступило сообщение о том, что на детской площадке на бульваре Чоколовского произошел взрыв. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и Соломенского управлений полиции, экипажи патрульных полицейских, взрывотехники, кинологи со служебными собаками и врачи“, - говорится в сообщении.

На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался, а также обстоятельства.

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Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Как пишет “Киев-Оперативный“, мужчина взорвал себя гранатой.

Напомним, в РФ после взрыва обрушился торговый центр. По предварительным данным произошла утечка газовоздушной смеси, здание полностью разрушено.