Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На многоэтажке в Киеве образовалась 10-метровая сосулька - соцсети

Комментариев: 0
Причиной такого явления может быть отсутствие водосточной трубы, которую, вероятно, срезали, отметили пользователи соцсети.
Огромную сосульку заметили на многоэтажном доме в Киеве
Огромную сосульку заметили на многоэтажном доме в Киеве
Рixabay

С крыши пятиэтажного дома в столице свисает сосулька, длина которой равна высоте верхних трех этажей. Соответствующее фото опубликовано на странице Типичного Киева в Facebook.

Указано, что упомянутый многоэтажный дом находится в Соломенском районе.

"На Соломенке заметили трехэтажную сосульку. Будьте осторожны, идя мимо дома!" - указано в сообщении.

Как отметили пользователи соцсети в комментариях к фото, причиной такого явления может быть отсутствие водосточной трубы, которую, вероятно, срезали.

 Фото: Типичный Киев / Facebook

Напомним, на Украину обрушились аномальные снегопады и сильные морозы. При этом на выходные, согласно прогнозу, потепления не будет.

Зверь с востока. Откуда пришел аномальный снегопад

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, фото, сосульки, Соломенка, многоэтажка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь