На многоэтажке в Киеве образовалась 10-метровая сосулька - соцсети

Причиной такого явления может быть отсутствие водосточной трубы, которую, вероятно, срезали, отметили пользователи соцсети.

Огромную сосульку заметили на многоэтажном доме в Киеве Рixabay

С крыши пятиэтажного дома в столице свисает сосулька, длина которой равна высоте верхних трех этажей. Соответствующее фото опубликовано на странице Типичного Киева в Facebook.

Указано, что упомянутый многоэтажный дом находится в Соломенском районе.

"На Соломенке заметили трехэтажную сосульку. Будьте осторожны, идя мимо дома!" - указано в сообщении.

Как отметили пользователи соцсети в комментариях к фото, причиной такого явления может быть отсутствие водосточной трубы, которую, вероятно, срезали.

Фото: Типичный Киев / Facebook

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