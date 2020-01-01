В Киеве за сутки заболели 320 человек, 12 умерли

Больше всего заболевших в Дарницком и Днепровском районах столицы.

В Киеве за прошедшие сутки выявлены 320 больных коронавирусом. Умерли 12 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

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"320 подтвержденных случаев заболевания коронавирус в сутки в столице. Умерли 12 человек. Всего за период пандемии в городе 2504 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 131 867", - сообщил Кличко.

Заболели 180 женщин в возрасте от 20 до 99 лет и 124 мужчины в возрасте от 18 до 80 лет. А также 8 девочек в возрасте от 6 до 15 лет и 8 мальчиков от 2 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 44 пациента. Выздоровели за прошедшие сутки 1872 человека. В общем коронавирус преодолели 86 719 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах - по 71, в Деснянском - 36 и в Святошинском районе - 26 случаев", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в Украине умерли 111 человек.