Госпитализированы 10 пациентов, еще 10 человек умерли.

В Киеве резко упала COVID-статистика: Всего 82 случая за сутки Виталий Кличко / Telegram

В Киеве резко упала COVID-статистика. По состоянию на утро 14 февраля в столице зафиксировали всего 82 случая заражения коронавирусом, что на 238 случаев меньше, чем 13 февраля. Тогда заболели 320 человек. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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Так, по данным градоначальника, COVID-19 был выявлен у 42 женщин в возрасте 24-83 лет, 38 мужчин в возрасте 20-85 лет, у одной 15-летней девочки и 4-летннего мальчика.

В течении суток врачи госпитализировали 10 пациентов. 10 человек скончались, всего с начала эпидемии – 2 514. Выздороветь удалось 282 жителям столицы.

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Больше всего случаев заболевания было выявлено в Дарницком и Деснянском районах Киева, а именно 18 и 15 соответственно. В Печерском и Оболонском районах зарегистрировано по 12 пациентов с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявлено более 3 тыс новых COVID-случаев.