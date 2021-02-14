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В Киеве у метро Черниговская прорвало трубу

Комментариев: 1
Авария на водопроводе заблокировала движение автомобилей и трамваев. Коммунальщики убирают лед и устраняют поломку сети.

В Киеве у метро Черниговская на ул. Попудренко, 52 из-за прорыва трубы в воскресенье, 14 февраля, заблокировано движение автомобильного транспорта, частично затоплены улицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На ул. Попудренко, 52, произошел порыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Гната Хоткевича", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что на месте аварии коммунальные работники убирают лед.

А сотрудники Киевводоканала приступили к устранению неполадок водопроводной сети.

Напомним, в Черновцах прорвало магистральный водопровод.

Также сообщалось, что харьковский зоомагазин залило кипятком, погибли животные.
 

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Теги: Украина, Киев, авария, прорыв трубы, труба, авария водопровода, прорыв
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    14.02.2021, 13:14
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
У бигмир все новости позже всех, надо біло проехать в Дарницу, с Лесного массива, 63 автобус не ходил, трамваи на Троещину и обратно, то же. Программа easyway сообщила около 11.00 об изменениях в движении транспорта. Поиск в Гугл, и нашёл несколько сайтов которые сообщали об аварии на Попудренко 52
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