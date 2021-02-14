В Киеве у метро Черниговская прорвало трубу

Авария на водопроводе заблокировала движение автомобилей и трамваев. Коммунальщики убирают лед и устраняют поломку сети.

В Киеве у метро Черниговская на ул. Попудренко, 52 из-за прорыва трубы в воскресенье, 14 февраля, заблокировано движение автомобильного транспорта, частично затоплены улицы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На ул. Попудренко, 52, произошел порыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Гната Хоткевича", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что на месте аварии коммунальные работники убирают лед.

А сотрудники Киевводоканала приступили к устранению неполадок водопроводной сети.

Напомним, в Черновцах прорвало магистральный водопровод.

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