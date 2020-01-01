В Киеве коронавирусом болеют более 42 тысяч человек

Больше всего новых случаев заражения выявили в Соломенском районе.

В Киеве за прошедшие сутки, 14 февраля, выявили 211 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Выздоровели 439 киевлян.

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Среди заразившихся вчера: 124 женщины в возрасте от 19 до 90 лет, 76 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет, а также 11 детей в возрасте от 1 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Соломенском (+52), Деснянском (+45) и Святошинском (+44) районах.

Состояние здоровья 32 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их направили в больницы.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 132 160 случаев коронавируса. Выздоровели 87 439 человек (439 – за минувшие сутки), а 2 521 – умерли (7 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 42 100 человек.

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Больше всего случаев заражений коронавирусом зарегистрировано в Дарницком районе (21 818), а меньше всего – в Шевченковском районе (9 397).

Ранее стало известно, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 15 февраля 2021 года было подтверждено 1 273 475 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 116 779 человек, а 24 392 – умерли.