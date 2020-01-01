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В Киеве ликвидировали масштабный пожар

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В парке Муромец горело кафе площадью в 100 кв метров.
Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются
Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются
ГСЧС

В Деснянском районе столицы горело заведение общественного питания. Площадь пожара составила 100 кв м. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 15 февраля.

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Информация о пожаре поступила спасателям в 11:24. Уже в 12:24 пожар был локализован, а в 12: 45 ликвидирован.

“На момент прибытия бойцов внутри помещения никого не было. Жертв и пострадавших нет“, - говорится в сообщении.

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К тушению были привлечены 20 пожарных, а также 4 единицы техники. Причины возгорания выясняются.

Ранее сообщалось о том, что под Житомиром горел пассажирский поезд. Оказалось, что загорелась дизельная установка поезда.

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Теги: Киев, пожар, парк, кафе
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