Аэропорт в Жулянах реконструируют: Что изменится

В киевский аэропорт после реконструкции смогут летать Airbus A321.

В период с 2021 по 2025 год будет проведена реконструкция аэропорта Киев, который находится в Жулянах. Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Кличко.

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Власти планируют удлинить взлетно-посадочную полосу на 500 метров. Также построят новые перроны и рулежные дорожки. Будут обновлены радионавигационное и светосигнальное оборудование.

Как результат, после реконструкции повысят класс аэропорта, посадка самолетов станет более безопасной и точной.

Реконструкция аэродрома позволит принимать самолеты с большей пассажировместимостью, типа Airbus A321, а значит – позволит сократить количество рейсов при увеличении пассажиропотока, - говорится в сообщении

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В период с 2021 года по 2022 будет разработана проектная документация, а также проведут экспертизу. Стоимость реконструкции неизвестна. Ее обнародуют после разработки и утверждения проекта.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский проинспектировал ремонт аэропорта в Полтаве.