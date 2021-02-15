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Аэропорт в Жулянах реконструируют: Что изменится

Комментариев: 1
В киевский аэропорт после реконструкции смогут летать Airbus A321.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Kyiv Sikorski Airport/Facebook

В период с 2021 по 2025 год будет проведена реконструкция аэропорта Киев, который находится в Жулянах. Соответствующее распоряжение подписал мэр Виталий Кличко.

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Власти планируют удлинить взлетно-посадочную полосу на 500 метров. Также построят новые перроны и рулежные дорожки. Будут обновлены радионавигационное и светосигнальное оборудование.

Как результат, после реконструкции повысят класс аэропорта, посадка самолетов станет более безопасной и точной. 

Реконструкция аэродрома позволит принимать самолеты с большей пассажировместимостью, типа Airbus A321, а значит – позволит сократить количество рейсов при увеличении пассажиропотока, - говорится в сообщении

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В период с 2021 года по 2022 будет разработана проектная документация, а также проведут экспертизу. Стоимость реконструкции неизвестна. Ее обнародуют после разработки и утверждения проекта.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский проинспектировал ремонт аэропорта в Полтаве.

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Теги: Жуляны, аэропорт, реконструкция, новости, Киев
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Комментариев (1)
МаксимУм    15.02.2021, 16:47
Оценка:  +1
МаксимУм
500 метров в какую сторону? Разве что под углом 90 градусов... Земля вся вокруг продана!!!
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