Спецоперация в Киеве: Задерживают банду наркоторговцев

Проходят неотложные следственные действия.

В Киеве сегодня, 15 февраля, правоохранители проводят спецоперацию по задержанию этнической банды наркоторговцев. Продолжаются неотложные следственные действия, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

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Оперативники и бойцы спецподразделений столичной полиции получили информацию, что группа лиц причастна к сбыту наркотиков на территории Киева. Для задержания подозреваемых объявили спецоперацию.

На данный момент правоохранители проводят неотложные следственные действия. Устанавливаются все участники незаконных сделок, решается вопрос об открытие уголовного производства.

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Отдел коммуникации столичной полиции обещает позже рассказать детали этой специальной операции.

Ранее стало известно, что в Киеве полицейские разоблачили преступную группу, участники которой “специализировались“ на вымогательстве несуществующих долгов. Лидера преступной группы задержали за вымогательство 56 тысяч евро несуществующего долга.