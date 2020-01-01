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В Киеве за день составили до 50 протоколов за неубранные сосульки и снег

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В КГГА призывают руководителей коммунальных и коммерческих учреждений столицы ответственно относиться к уборке снега и сосулек.
За день в столице инспекторы по благоустройству вынесли свыше 400 предписаний за неубранный снег и сосульки
За день в столице инспекторы по благоустройству вынесли свыше 400 предписаний за неубранный снег и сосульки
Unsplash

В Киеве инспекторы по городскому благоустройству инспектируют уборку снега и сосулек. Только за сегодня столичные инспекторы составили почти 50 административных протоколов за такие нарушения. Об этом в понедельник, 15 февраля, рассказали в Киевской городской государственной администрации.

По словам исполняющего обязанности директора Департамента городского благоустройства Киева Тимура Ткаченко, сегодня, кроме протоколов, инспекторы по благоустройству вынесли свыше 400 предписаний за неубранный снег и сосульки.

"Все без исключения нарушения, как неубранный снег или сосульки, будут зафиксированы и проработаны", - подчеркнул он.

Ткаченко напомнил, что согласно правилам благоустройства Киева балансодержатели обязаны убирать от снега и сосулек прилегающую на 10 метров территорию.

Напомним, накануне за медицинской помощью обратились двое киевлян с травмами после падения сосулек. 

Также сообщалось, что в пяти областях ограничено движение транспорта. К концу недели снегопады в Украине прекратились, но в некоторых областях до сих пор затруднено движение.

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Теги: Киев, КГГА, снег, сосульки, непогода
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Источник: korrespondent.net

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