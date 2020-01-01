Депутат Киевсовета подрался с комиком

Депутат заявил, что предложил принести извинения лично пострадавшему, добавив, что не был готов к такому жанру.

Во время стендап-концерта между депутатом Киевсовета от партии "Голос" Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей произошла потасовка. Последний говорит, что избраннику не понравились нецензурные слова в выступлении автора. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил сам стендапер Влад Капица в Facebook.

По словам артиста, событие произошло в зале кинотеатра "Братислава". По словам Капицы, еще перед началом концерта администратор предупредила его, что среди зрителей будет "важный человек". Вскоре после начала выступления стендапера Дмитрия Полищука, Капица увидел, что какой-то человек в зале начал живо двигаться. За этим последовали крики с требованием остановить выступление Полищука. По словам комика, депутата Богатова не устроили нецензурные слова, которые звучали во время стендапа.

В итоге депутат ударил комика по лицу, в результате чего у артиста из рук вылетел телефон, которым он снимал видео. Хотя часть он успел записать. Следующего удара комику удалось избежать. Полиция, приехавшая на вызов, помогла вывести депутата из зала, а концерт продолжился.

По словам Капицы, драка для него закончилась синяком, царапинами и сломанными очками.

Факт драки подтвердили в киевском центре партии "Голос" в Facebook. Там заявили, что такое поведение "недопустимо" и осудили действия и высказывания Богатова. На ближайшем собрании в Киевсовете и сборах Киевской городской территориальной организации планируют дать оценку действиям своего депутата, о чем обещают сообщить отдельно.

Сам депутат заявил, что предложил принести извинения лично пострадавшему, добавив, что не был готов к такому жанру. В то же время, Богатов говорит, что кроме мата, со сцены звучали оскорбления в адрес зала "Братислава".

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