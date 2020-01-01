В Киеве вырос суточный показатель COVID-заболеваемости
В Киеве за минувшие сутки, к утру 16 февраля, выявлено 308 новых зараженных коронавирусом.
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Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра Виталия Кличко.
Показатель заболеваемости вырос, по сравнению с предыдущим днем. Так, сутками ранее в столице фиксировалось 211 новых случаев заболевания.
Больше всего зараженных найдено в Дарницком районе Киева – 91. В Деснянском заболел 61 человек, в Днепровском – 39. При этом 47 пациентам понадобилась госпитализация.
В частности, за сутки в Киеве заболело:
- 175 женщин, возрастом от 20 до 85 лет;
- 121 мужчина, возрастом от 20 до 85 лет;
- 4 девочки, возрастом от 8 до 17 лет;
- 8 мальчиков, возрастом от 6 до 16 лет.
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За весь период эпидемии в столице было зарегистрировано 132 468 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии выздоровело 88 377 человек, из них 938 – за последние сутки. В целом от последствий коронавируса скончалось 2532 киевлянина, 11 – за минувший день.
Напомним, ранее мы писали, что более 50% украинцев уже переболели коронавирусом.