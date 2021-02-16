Избили и толкнули в сугроб: Киевляне расправились с пьяными в маршрутке

Пассажиры были возмущены поведением попутчиков и решили их наказать. Показано видео.

Двух пьяных пассажиров выгнали из маршрутки в Киеве Скриншот видео

В Киеве двух мужчин выбросили из маршрутки №401.

Об этом сообщил Киев Оперативный, показав видео.

Десантировали алко-пассажиров. Видимо, неплохо надоели остальным, - указано под роликом.

Инцидент произошел на Чоколовском бульваре. Пассажиры оказались недовольны поведением пьяных попутчиков. В итоге люди устроили над ними самосуд.

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Одного мужчину с бутылкой алкоголя вытолкали из транспортного средства, после чего тот упал в сугроб. Второго ударили ногой, но из маршрутки он вышел сам. Перед тем успел запустить бутылкой пива в обидчика.

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Один из пострадавших после изгнания попытался зайти обратно. Он стучал в дверь, но водитель маршрутки не открыл. Второй просто ушел.

Под видео некоторые комментаторы встали на сторону устроивших расправу киевлян. Они предположили, что пьяные пассажиры могли достать своим поведением. Еще часть пользователей сети признались, что против подобных радикальных мер.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове иностранцы устроили массовую уличную драку.

