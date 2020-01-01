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В Киеве врач принимал роды по Skype

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Роды "на удаленке" закончились вызовом скорой помощи.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В Дарницком районе Киева бригаде скорой помощи пришлось выезжать на вызов к женщине, которая решила рожать дома. При этом роды по Skype “принимал“ некий врач. Об этом сообщает пресс-служба столичного Центра экстренной медицинской помощи.

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“В Дарницком районе бригада ЭМП выехала к 26-летней женщине, которая рожала дома, роды “принимал“ врач по Skype. Младенец родился недоношенным на 36 неделе. Мать на учете женской консультации не состояла. Бригаду скорой вызвал муж роженицы“, - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе ЦЭМД, украинские законы разрешают домашние роды, но граждане обязаны осознавать риски и возможные последствия таких родов.

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Акушер-гинеколог КНП “Киевской городской родильный дом №6“ Наталия Яремчук отмечает, что ее больницу “скорые“ ежемесячно привозят минимум двух женщин, домашние роды которых пошли не по плану.

Женщин, к счастью, мы пока не теряли, а с детьми было всякое – и смерти, и увечья, - рассказала врач.

Напомним, на Ровенщине женщина рожала дома из-за непогоды. Маму доставили в больницу только после того, как ребенок появился на свет.

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Теги: роды, младенец, Киев
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