В Киеве 13-летняя девочка упала с огромной высоты

В полиции пока не знают, почему погиб ребенок. Открыли уголовное дело по статье об убийстве.

В Дарницком районе Киева с балкона многоэтажки упала 13-летняя девочка. Как сообщает пресс-служба полиции, в результате падения с 14-го этажа ребенок погиб на месте.

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“Сегодня в столичную полицию поступило сообщение о падении девочки с высоты на улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи“, - говорится в сообщении.

На месте правоохранители выяснили, что 13-летняя девочка упала с балкона, расположенного на 14-м этаже многоэтажки. Причины произошедшего пока не установлены.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили правоохранители в комментарии ТСН, они подозревают самоубийство, но проверка пока продолжается.

Напомним, в Киеве мужчина взорвал себя гранатой на детской площадке. Полиция пока проверяет обстоятельства взрыва, в котором погиб человек. Соцсети пишут о самоубийстве.