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Показано видео, как в Киеве бус влетел в большой автобус

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О пострадавших ничего не сообщается.
ДТП произошло на Голосеевском проспекте
ДТП произошло на Голосеевском проспекте
t.me/s/dtpkievua

Авария произошла 16 февраля в Киеве. На Голосеевском проспекте столкнулись микроавтобус и автобус.

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Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Уточняется, что бус ехал с мощной скоростью. При этом он с разгону влетел в заднюю часть автобуса.

Видно, что передок микроавтобуса сильно помят. На место выехала патрульная полиция разбираться и ликвидировать последствия ДТП. Пострадал ли кто-то, неизвестно.

Надеемся, обошлось без серьезных травм, - написали очевидцы под видео.

Напомним, ранее мы писали, что депутат Киевсовета подрался с комиком.

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Теги: видео, Киев, столица, авария, дтп
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