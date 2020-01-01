Показано видео, как в Киеве бус влетел в большой автобус
О пострадавших ничего не сообщается.
Авария произошла 16 февраля в Киеве. На Голосеевском проспекте столкнулись микроавтобус и автобус.
Читай также: Киевляне расправились с пьяными в маршрутке
Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Уточняется, что бус ехал с мощной скоростью. При этом он с разгону влетел в заднюю часть автобуса.
Видно, что передок микроавтобуса сильно помят. На место выехала патрульная полиция разбираться и ликвидировать последствия ДТП. Пострадал ли кто-то, неизвестно.
Надеемся, обошлось без серьезных травм, - написали очевидцы под видео.
Напомним, ранее мы писали, что депутат Киевсовета подрался с комиком.