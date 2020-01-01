Два столичных врача "продавали инвалидность"

Фигуранток задержали при получении взятки.

В Киеве правоохранители задержали председателя медико-социальной экспертной комиссии и её сообщницу, которые вымогали у пациента 3 тысячи долларов за присвоение комиссией ему группы инвалидности. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции столицы.

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В ходе досудебного следствия установлено, что врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, что за предоставление ему необходимого вывода и описания болезни нужно заплатить частями 3 тысячи долларов.

Потерпевший передал врачу 30 тысяч гривен, а остальные деньги – её сообщнице, которая взамен выдала ему медицинское заключение с подтверждением 2-й группы инвалидности.

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По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Фигуранток задержали. Следствие продолжается.

Ранее в Киеве правоохранители задержали высокопоставленную чиновницу Антимонопольного комитета, которая с бизнесмена вымогала 4 миллиона гривен. Взамен она обещала помочь снизить штрафы, наложенные на его два предприятия.