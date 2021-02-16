Были введены ограничения на вход в станции.

В киевском метро из-за карантина образовалась огромная очередь Кадр из видео

Во вторник, 16 февраля, в киевском метро образовалась огромная очередь. Люди не могли попасть на станцию Вокзальная. Заместитель главы КП “Киевский метрополитен” Наталья Макогон объяснила, что толпа появилась из-за карантинных мер. Ее слова передает “Сегодня”.

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Огромная очередь образовала утром. Соответствующими видео очевидцы делились в социальных сетях. При их просмотре видно, что пассажиры социальной дистанции в условиях карантина совершенно не придерживались.

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Макогон объяснила, что появление толпы связанно как раз с ограничениями, которые метрополитен вводит для соблюдения карантинных мероприятий.

Дело в том, что в пиковые часы вводятся ограничения на вход в станции, чтобы избежать скоплений. Вместо 3 дверей, например, станция работает на 2.

“Понятно, что погода суровая и нашим пассажирам хочется зайти в метрополитен, однако призываем продолжать соблюдать карантинные меры”, — сказала Макогон.

Ранее сообщалось, что в Украине регистрируют COVID-вакцину, которую одобрила ВОЗ.