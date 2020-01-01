В парке Партизанской славы нашли труп девушки (18+)

На место преступления вызвали полицейских.

Сегодня, 16 февраля, патрульные “Муниципальной охраны“ в парке Партизанской славы в Киеве обнаружили мертвую девушку. Об этом говорится на страннице столичной “Муниципальной охраны“ в Facebook.

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Патрульные сразу же оцепили место происшествия и вызвали сотрудников полиции.

Причина смерти девушки пока не установлена. Ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, в Дарницком районе Киева с балкона 14-го этажа многоэтажки упала 13-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте.

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Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Выясняются все обстоятельства этой трагедии.