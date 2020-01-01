Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В парке Партизанской славы нашли труп девушки (18+)

Комментариев: 0
На место преступления вызвали полицейских.
Место преступления
Место преступления
facebook.com/MunicipalnaVarta/

Сегодня, 16 февраля, патрульные “Муниципальной охраны“ в парке Партизанской славы в Киеве обнаружили мертвую девушку. Об этом говорится на страннице столичной “Муниципальной охраны“ в Facebook.

Читай также: В Киеве сосульки разбили головы двум людям

Патрульные сразу же оцепили место происшествия и вызвали сотрудников полиции.

Причина смерти девушки пока не установлена. Ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что сегодня, 16 февраля, в Дарницком районе Киева с балкона 14-го этажа многоэтажки упала 13-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте.

Читай также: В Киеве мужчина взорвал себя гранатой на детской площадке

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). Выясняются все обстоятельства этой трагедии.

facebook.com/MunicipalnaVarta/

 

Поделись:
Теги: Киев, парк, труп, девушка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь