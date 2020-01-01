В парке Киева обнаружили труп девушки

Личность умершей пока не установлена. На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа.

В столичном парке Партизанской славы во вторник, 16 февраля, обнаружено тело молодой девушки без признаков жизни. Об этом сообщает Муниципальная Варта Киева в Facebook.

Отмечается, что на труп наткнулись бойцы Мунварты во время патрулирования. Они оградили периметр и вызвали правоохранителей.

Личность девушки пока не установлена.

По данным СМИ, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено. В полиции припускают, что девушка просто замерзла, поскольку существует вероятность, что она находилась в парке со вчерашнего дня.

ВНИМАНИЕ! Фото содержит сцены смерти и не рекомендуется к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой

Фото: facebook.com/MunicipalnaVarta

Напомним, в ноябре в Голосеевском парке Киева нашли труп женщины-уроженки Полтавской области 1974 года рождения. На ее теле внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.

В парке Киева нашли тело младенца

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