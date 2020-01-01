В парке Киева обнаружили труп девушки
В столичном парке Партизанской славы во вторник, 16 февраля, обнаружено тело молодой девушки без признаков жизни. Об этом сообщает Муниципальная Варта Киева в Facebook.
Отмечается, что на труп наткнулись бойцы Мунварты во время патрулирования. Они оградили периметр и вызвали правоохранителей.
Личность девушки пока не установлена.
По данным СМИ, признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено. В полиции припускают, что девушка просто замерзла, поскольку существует вероятность, что она находилась в парке со вчерашнего дня.
ВНИМАНИЕ! Фото содержит сцены смерти и не рекомендуется к просмотру лицам до 16 лет, беременным и людям со слабой психикой
Напомним, в ноябре в Голосеевском парке Киева нашли труп женщины-уроженки Полтавской области 1974 года рождения. На ее теле внешних признаков насильственной смерти не обнаружили.
В парке Киева нашли тело младенца
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