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Киевлянин на протяжении года насиловал сына сожительницы - СМИ

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Мать ребенка не замечала происходящего, пока мальчик сам ей не рассказал. Злоумышленник задержан.
Правоохранители задержали насильника
Правоохранители задержали насильника
Нацполиция Украины

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали 28-летнего мужчину по подозрению в систематических изнасилованиях девятилетнего ребенка. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщило издание Obozrevatel.

Отмечается, что злоумышленник насиловал сына своей сожительницы, пока та была на работе. Это продолжалось около года.

Мать ребенка не замечала происходящего, пока мальчик сам ей не рассказал.

Насильник задержан полицейскими 15 февраля.

Ранее сообщалось, что житель Одессы годами насиловал свою жену и двух дочерей. Об издевательствах мужчины над своей семьей в правоохранительные органы сообщили посторонние люди, поскольку сами жертвы насилия были им запуганы.

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Теги: Киев, полиция, изнасилование, изнасилование детей
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Источник: korrespondent.net

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